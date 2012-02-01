Протягом доби - 10 обморожень

Холод продовжує руйнівну дію, найбільше дістається безхатченкам та тим, хто в стані алкогольного сп’яніння. Постраждалих без постійного місця проживання протягом доби було доставлено до лікарень – одного до МКЛ № 2, двох - до обласної ім.М.Пирогова з діагнозом переохолодження. Одного місцевого жителя, якого також доставили до обласної лікарні, сусіди знайшли біля його будинку в стані сильного алкогольного сп’яніння.

28-річного вінничанина підвела оковита, саме через неї він потрапив у морозну пастку. 31.01.2012 року о 19 год. 30 хв. на пункт зв’язку ПДПЧ-4 м. Вінниці надійшло повідомлення про нещасний випадок. За даними швидкої медичної допомоги, молодик, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, при спробі піднятись на власне горище, упав з драбини, забившись, пролежав близько 40 хвилин на дворі. Не маючи змоги викликати швидку (через несправний мобільний телефон), він з підозрою на обмороження пролежав вдома до ранку. Вранці родичі потерпілого, які прийшли його відвідати, викликали швидку. Постраждалий був доставлений до лікарні швидкої допомоги з діагнозом – закриті переломи кісток двох гомілок, ступневих суглобів, обмороження ІІ та ІІІ ступенів правого гомілкового суглобу. На даний час, постраждалий знаходиться у травматологічному відділенні лікарні швидкої допомоги в стані середньої важкості.

Випадки переохолодження сталися і в районах. Зокрема, в Томашпільському районі непрацюючий житель не опалював власний будинок, через що і сталося переохолодження його організму. На даний часпостраждалий знаходиться в реанімаційному відділені Томашпільської ЦРЛ в задовільному стані. Двоє жителів Шаргородського району отримали обмороження під час господарювання на відкритому повітрі. З незрозумілих обставин отримав обмороження правої гомілки 1-2 ст. та лівої ступні пенсіонер з Чечельницького району.

В Хмільницькому районі надійшло повідомлення від чергової медичної сестри приймального відділення Хмільницької ЦРЛ про те, що 31.01.2012р. о 12 год. 15 хв. каретою швидкої допомоги була доставлена гр. В., 1936 року народження, жителька с.Рибчинці Хмільницького р-ну з діагнозом обмороження нижніх кінцівок 2-3 ступеня. Жінка страждає на психічні розлади. Зі слів родичів потерпілої, вона намагалася покинути будинок у нічний час через вікно – застрягла в ньому, залишаючись там до ранку. На даний час постраждала знаходиться у хірургічному відділенні у задовільному стані.