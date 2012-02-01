Майбутніх студентів запрошують на ярмарок навчальних закладів

18-19 лютого 2012 г. с 10.00 до 16.00 в м. Вінниця у Будинку Офіцерів відбудеться щорічна Виставка навчальних закладів м. Вінниці та Вінницької області, у якій приймуть участь понад 45 навчальних закладів (академій, університетів, коледжів, ліцеїв, професійних училищ, шкіл іноземних мов).

На виставці викладачі-педагоги будуть надавати інформацію по умовах вступу та навчання в учбових закладах, допомагати у виборі професії, відповідати на питання абітурієнтів та презентувати свій навчальний заклад.

Виставка «Майбутній студент» надає можливість отримати цікаву та корисну інформацію для школярів, студентів та їх батьків. Це унікальна можливість відвідати понад 45 навчальних закладів одночасно!

У цей період у абітурієнтів є потреби: визначитись з вибором майбутньої професії, отримати інформацію щодо умов вступу, а також заощадити час при виборі навчального закладу. Особливо гостро стоїть ця проблема для дітей сільських та районних шкіл, які не мають можливості відвідати багато навчальних закладів, та зробити порівняльні висновки.

На виставці будуть представлені пропозиції від навчальних закладів м. Вінниці та області (академії, університети, інститути, технікуми, коледжі, професійні училища, ліцеї; шкіл іноземних мов; послуги автошкіл та спеціалізованих курсів.