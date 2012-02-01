Тоталізатор вболівальника з Вінниччини спрацював на ящик пива!

Ящик пива прямує до Вінниці!

На цьому тижні в "Прогнозах" уболівальників сайту http://football24.ua переміг Назар Кецко з Вінниці.

204 бали - стільки вистачило для того, щоб зайняти перше місце. При цьому Назар точно вгадав більш всього - 12 матчів. Друге місце посів ще один азартний гравець з Поділля - Хмельниччанин Андрій Кардаш. У його активі - 190 балів при 11 точно вгаданих матчах. Переможець та призери від сайту "Футбол24" отримають по ящику пива та футболці.