В Ямполі оголосили "сухий закон" для п'яничок

Ямпільська районна влада стурбована тим, як переживуть холоди кризові сім'ї та самотні літні люди.

Як повідомив виданню “Вінниччина” заступник голови тамтешньої РДА Мирослав Марченко, в усіх сільських та міській раді провели засідання виконкомів, на яких основним питанням було посилення уваги до таких осіб.

Участь у засіданнях взяли медики м і дільничні інспектори. Дехто з правоохоронців розповідав, що доходить до анекдотичних ситуацій. Так, в одному населеному пункті двоє п'яничок не захотіли йти під опіку лікарні, а вирішили пересидіти холоди вдома, гріючись спиртним. Такого “контингенту” в кожному селі знайдеться 10-15 осіб.

Ділова розмова відбулася і з підприємцями, які торгують спиртним. Їм запропоновано не відпускати сумнівним особам “зігрівальні напої”, щоб останні, бува, десь напідпитку не замерзли на вулиці. До такої пропозиції приватні торговці поставилися з розумінням.