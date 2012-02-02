В Ямполі оголосили "сухий закон" для п'яничок
На час холодів
Ямпільська районна влада стурбована тим, як переживуть холоди кризові сім'ї та самотні літні люди.
Як повідомив виданню “Вінниччина” заступник голови тамтешньої РДА Мирослав Марченко, в усіх сільських та міській раді провели засідання виконкомів, на яких основним питанням було посилення уваги до таких осіб.
Участь у засіданнях взяли медики м і дільничні інспектори. Дехто з правоохоронців розповідав, що доходить до анекдотичних ситуацій. Так, в одному населеному пункті двоє п'яничок не захотіли йти під опіку лікарні, а вирішили пересидіти холоди вдома, гріючись спиртним. Такого “контингенту” в кожному селі знайдеться 10-15 осіб.
Ділова розмова відбулася і з підприємцями, які торгують спиртним. Їм запропоновано не відпускати сумнівним особам “зігрівальні напої”, щоб останні, бува, десь напідпитку не замерзли на вулиці. До такої пропозиції приватні торговці поставилися з розумінням.