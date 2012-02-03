Записатись до сімейних лікарів можна за "старими" телефонами

Центри первинної медико-санітарної допомоги, які створені у місті в рамках реформування галузі, в переважній більшості і знаходяться у тих приміщеннях, де були поліклініки. Для більшої зручності збережено усі номери телефонів, якими звикли користуватись вінничани. Таким чином, для того, аби з’ясувати, який лікар обслуговує ту чи іншу дільницю та коли він приймає людей, достатньої набрати номер телефону колишньої поліклініки.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

7 липня 2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві». На його виконання з 1 січня 2012 року у місті створено сім центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Детальну інформацію про розміщення Центрів первинної медико-санітарної допомоги і мікрорайони, які вони обслуговують, можна дізнатись на офіційному сайті Вінницької міської ради (http://www.vmr.gov.ua) у розділі «Охорона здоров’я», або перейшовши за посиланням http://www.vmr.gov.ua/info.aspx?langID=1&pageID=34889.

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 (ЦПМСД № 1) , який знаходиться на Тяжилові і має дві філії у районі вулиці Карла Маркса, створений на базі міської поліклініки № 1. Мешканці цього мікрорайону всю необхідну їм інформацію можуть дізнатись за номером телефону 56-40-18.

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 (ЦПМСД № 2) об’єднав міську поліклініку № 2 та дитячу поліклініку № 1. Розміщений центр по вул. 1 Травня, 44 (корпус № 1, 2, 3). Його філія розташована по вул. Скалецького,33А. Довідка за телефоном для дорослих: 35-40-38, 35-81-60, реєстратура доросла: 35-55-31, дитяча реєстратура: 35-81-61. Номер телефону реєстратури у філії по вул. Скалецького 67-26-82.

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 (ЦПМСД № 3) обслуговуватиме мікрорайон «Вишенька». Він об’єднав колишню дитячу поліклініку № 3 та поліклінічний підрозділ лікарні № 1. Відтак, дитяча поліклініка «переїхала» з вулиці Космонавтів на вулицю Хмельницьке шосе, 96. Отримати інформацію у реєстратурі для дорослих можна за номерами телефону 51-12-28, 51-12-21, для дітей – 46-02-63, 46-76-93. Незважаючи на те, що лікарі колишньої дитячої поліклініки № 3 розмістились у іншому приміщенні, номери телефонів, за якими батьки викликали лікарів до хворої дитини, залишились. Для того, аби деяким мешканцям було недалеко добиратись до свого сімейного лікаря, по вулиці В.Інтернаціоналістів,10 працює філія ЦПМСД № 3. Номери телефонів 46-08-18, 46-06-27.

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 (ЦПМСД № 4) створений на базі колишньої поліклініки № 3, що на Старому місті по вулиці Маяковського, 138. Він об’єднав поліклінічне відділення лікарні «Центр матері та дитини» та поліклініку № 3. Отримати довідку за телефоном можна, набравши номер 68-71-31.

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5 (ЦПМСД № 5) створений на базі Міської дитячої поліклініки № 2 (вул. 50-річчя Перемоги,49). Тут тепер здійснюється прийом не лише дітей, а й дорослих. Отримати інформацію можна за телефонами 60-15-48, 60-15-49, виклик лікаря додому за номером 27-84-91.

На базі центру продовжить роботу центр «Клініка, дружня до молоді» , а також дві філії – в районі олійножирового комбінату по вул. Гладкова, 3 (тел. для довідок 69-19-42), та по вулиці Блюхера, 217 (телефон 68-89-97).

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6 (ЦПМСД № 6) , розташувався на по вулиці 50-річчя Перемоги,18, де раніше знаходилась поліклініка № 3. Для того, аби дізнатись, які вулиці обслуговує центр № 6, можна телефонувати за номерами 27-75-89, 55-43-78.

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7 (ЦПМСД № 7) створений на базі поліклінічного підрозділу Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київській. Детальну інформацію про дільничних лікарів та графіки їхнього прийому можна дізнатись за номером 66-41-29. А наприкінці весни на першому поверсі приміщення ЦПМСД № 7 буде створено сучасний діагностичний центр.

Разом з тим, у Центрах первинної медико-санітарної допомоги працюють лікарі вузької спеціалізації, які передбачені законодавством по медичній реформі. На прийом до них можна прийти за направленням дільничного сімейного лікаря. Таку норму законодавець передбачив для того, щоб саме сімейний лікар першим дізнавався про проблеми зі здоров’ям своїх підопічних і міг правильно обрати вузькопрофільного лікаря, до якого далі піде людина. Разом з тим, інформація про попередні хвороби людини може бути корисною дільничному лікарю для правильного призначення ліків у подальшому лікуванні.