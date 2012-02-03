"Вінницяоблводоканал" купив дорого зріджений газ

ТОВ ПКФ "Сенс ЛТД" (Вінницька обл.) стало переможцем тендеру комунального підприємства "Вінницяоблводоканал" на поставку 100 тис. л зрідженого газу.

Про це з посиланням на "Вісник державних закупівель" повідомило незалежне Інтернет-видання OilNews.

Договір між сторонами був підписаний 24 січня 2012 р., дата акцепту - 4 січня.

Загальна сума договору становить 700 тис. грн, таким чином, середня вартість газу склала 7 грн/л.

За даними "Консалтингової групи "А-95", роздрібні ціни на газ у великих мережах сьогодні коливаються в межах 5,80-6,20 грн/л, - повідомило OilNews.

Крім газу, "Вінницяоблводоканал" також купить 290 тис. бензинів і дизпалива у ПП "ТАУ-Поділля" (входить в структуру ПП "Джерело ", мережа АЗС Wells). Дати акцепту і підписання договорів аналогічні вищевказаним.

Зокрема, комунальне підприємство закупило по 120 тис. л бензину А–80 і дизпалива, а також 50 тис. л бензину А-95 на загальну суму 2,83 млн грн. Таким чином, середня ціна палива склала 9,76 грн/л.

Довідка. ТОВ ПКФ "Сенс ЛТД" (с. Якушинці, Вінницький р-н, Вінницька обл.) займається виробництвом і установкою автогазозаправних пунктів і ГБО. Компанія реалізує зріджений газ через мережу з 15 АГЗП у Вінницькій області.

ПП "ТАУ-Поділля" входить в структуру ПП "Джерело ", що експлуатує мережу з 18 АЗС (з них 9 - у Вінниці) у Вінницькій області. У різні періоди мережа брала участь в партнерській програмі ПІІ "ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА" і "Татнафта". Останні кілька років працює під власним брендом Wells.