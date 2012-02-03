У Немирові вдкриють центр штучної нирки

Навесні цього року планується відкриття сателітного гемодіалізного центру обласної лікарні ім. Пирогова на базі Немирівської ЦРЛ.

Про це повідомило видання “Прибузькі новини”.

Кошти на відкриття цього центру були виділені ще у 2010 році. Але так склалися обставини, що роботи по ремонту приміщення для нього розпочалися лише з листопада 2011р.

У центрі гемодіалізу буде п’ять діалізних залів, де одночасно зможуть користуватись апаратом штучної нирки 10 пацієнтів. До центру завезено вже 4 апарати штучної нирки, ще шість планують довезти. Це обладнання компанії «Гамбро», яке виготовляють в Італії. Апарати потребують попередньо очищеної води для якісної роботи. Тому у гемодіалізному відділенні було встановлено систему попередньої підготовки води, яка проходить три етапи очищення та пом’якшення. Очищається вона до дев’яносто восьми відсотків.

Головний лікар Немирівської ЦРЛ О.П. Конотоп розповів, що на ремонт та купівлю необхідного обладнання з обласного бюджету було виділено 1 млн. 200 тис. грн. Як зазначив Олександр Петрович, для району – це близько 20 додаткових робочих місць. Відкриття центру стало можливим завдяки підтримці районної державної адміністрації та районної ради.