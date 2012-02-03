За 2011 рік вінницькі банки видали 5.1 млрд. грн. кредитів

На Вінниччині протягом 2011 року збереглися позитивні тенденції щодо обсягів видачі кредитів.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Так, за 2011 рік видано кредитів на загальну суму 5078,6 млн.грн., що на 1856,6 млн.грн. або у 1,6 рази перевищує обсяги видачі за 2010 рік.

Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 37,5% (1902,2 млн. грн.) і зросла в порівнянні з рівнем відповідного періоду минулого року на 9,2 в.п.

У звітному періоді кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 95,4% або 4845,5 млн.грн., а середня вартість — 21,1% річних. В іноземній валюті було видано 233,1 млн.грн. в середньому під 10,6% річних.

Кредити, надані суб’єктам господарювання протягом 2011 року, складали 3859,3 млн.грн., що на 1283,9 млн.грн. або на 49,9% більше видачі за 2010 рік.

Сума довгострокових кредитів, виданих за звітний період на термін більший за 1 рік, складала 1609,7 млн.грн., в тому числі 1249,1 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.

Протягом 2011 року фізичним особам було видано кредитів на суму 1219,2 млн.грн., що на 572,6 млн.грн. або у 1,9 рази більше видачі за 2010 рік.

Підприємствам агропромислового комплексу області за 2011 рік надано кредитів на загальну суму 971,7 млн. грн. (на 708,6 млн. грн. або у 3,7 рази більше), з них сільгоспвиробникам – 406,4 млн. грн. (на 206,9 млн.грн., або в 2 рази більше минулорічного відповідного періоду). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.01.2012 року склала 815,2 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість – 24,2 млн. грн., пролонгована – 110,1 млн. грн.

Сума вимог за кредитами протягом 2011 року зменшилась на 329,9 млн. грн. або на 5,3% і станом на 01.01.2012 року становила 5948,9 млн.грн., що на 134,7 млн.грн. або на 2,2% менше в порівнянні з 2010 роком.

Обсяг вимог в національній валюті в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 30,4% або на 856,5 млн. грн. і їх сума станом на 01.01.2012 склала 3674,8 млн.грн. Сума вимог за кредитами в іноземній валюті за рік зменшилась на 34,3% або на 1186,4 млн. грн. і на звітну дату складала 2274,1 млн. грн., що становить 38,2% всіх вимог (станом на 01.01.2011 року – 55,1%).

Загальна сума прострочених кредитів станом на 01.01.2012 року складала 811,8 млн.грн., що на 15,4 млн.грн. або на 1,9% менше в порівнянні з 01.01.2011 року.

Постановою Правління Національного банку України від 09.08.2010 ? 377 з 10 серпня 2010 року встановлена облікова ставка в розмірі 7,75% річних.