Податківці Калинівщини виявили понад тисячу "нелегалів"

Грубе порушення трудового і податкового законодавства породили ряд таких потворних явищ, як “зарплата в конвертах”, “подвійна бухгалтерія”, “чорна готівка”, невиплата встановленої державою мінімальної заробітної плати тощо. Причому, робиться це начебто в інтересах найманого працівника, який нерідко через економічну малограмотність чи нужду не усвідомлює всієї глибини обману.

Щоб запобігти поширенню цього зла, в 2011 році податківцями Калинівського району проведено 30 перевірок із цього питання. Порушення податкового законодавства встановлено в 25 випадках, що становить 83%. За результатами перевірок до бюджету донараховано 126 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб, пені та штрафних санкцій.

Про це повідомило офіційне веб-представництво ДПС у Вінницькій області.

В результаті вжитих заходів 81 громадянина залучено до оподаткування та виявлено 1126 фізичних осіб без оформлення трудових угод і належного оподаткування.

З метою підвищення заробітної плати найманим працівникам, на засіданнях спільних комісій з органами місцевої влади заслухано 37 суб‘єктів господарювання – юридичних осіб, які виплачують заробітну плату у розмірі, меншому за рівень мінімальної заробітної плати, та 36 фізичних осіб. В результаті - підвищили рівень виплати заробітної плати 37 юридичних осіб та 36 підприємців. Додатково надійшло до бюджету податку з доходів фізичних осіб в сумі 83 тис. грн.