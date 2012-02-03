На Вінниччині відмінили 130 автобусних рейсів

У 9-ти областях України автоперевізники скасували 1 130 міжміських автобусних рейсів з-за складних погодних умов.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

У Київській області закрито 80 рейсів, у Сумській - 184, Івано-Франківської - 103, Кіровоградській - 16, Вінницькій — 130.

Крім того, скасовано 82 рейси в Хмельницькій області, 350 - у Дніпропетровській, 125 - у Криму й 60 - у Рівненській області.

У Вінницькому обласному підприємстві автостанцій не змогли ні підтвердити, ані спростувати вказаної кількості відмінених рейсів. Проте підтвердили, що такі випадки і справді є. Проте йдеться не про планову відміну автобусного сполучення, а про форс-мажор. Автобуси, які вийшли в рейс, вимушено припиняють поїздку через замерзання пального. Пункту призначення вони не дістаються, а тому рейси у зворотному напрямку затримуються, або скасовуються.