За подовження інвалідності чиновник від медицини хотів 3000$

В поле зору оперативників СБУ потрапив співробітник Вінницького обласного Центру медико-соціальної експертизи, який вимагав і отримав хабара в розмірі 3-х тисяч доларів США від жінки-інваліда за продовження їй терміну дії 2-ї групи інвалідності.

Про це повідомила прес-група УСБУ у Вінницькій області.

Як встановили співробітники СБУ, посадовець сам запропонував літній жінці – педагогу сільської школи сплатити йому вказану суму.

Оперативники затримали зловмисника 30 січня під час передачі грошей у його ж службовому кабінеті в приміщенні медико-соціальної комісії.

При огляді його робочого місця у портфелі було знайдено ще 2300 доларів і 10 тисяч гривень. Загалом же в приміщенні комісії у медичних справах та картках хворих, шухлядах та записниках інших двох членів комісії того дня було виявлено й вилучено майже 10 тисяч доларів США і 14,5 тисяч гривень.

Органами прокуратури стосовно посадовця порушено кримінальну справу за статтею, що передбачає ув’язнення на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3-х років.