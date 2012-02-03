Інститут дитячих омбудсменів у Вінниці є прикладом для наслідування

3-го лютого на Вінниччині з інспекційною робочою поїздкою перебував Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко. Він відзначив роботу Вінницької області в питаннях захисту прав дитини на надзвичайно високому рівні.

- Я відвідую 24-ту область з інспекційним візитом. Вінниччина аналізує всі проблеми в частині охорони дитинства, здійснюється детальний аналіз виконання доручень і Указів Президента України щодо захисту прав дитини, - зазначає Юрій Павленко. – Питання захисту прав дитини є на особистому контролі представників усіх гілок влади – від голови ОДА, міського голови чи чолів РДА, голови УМВС та головного прокурора області. Це означає, що органи влади діють на найвищому злагодженому рівні. На ім’я Президента з Вінницької області надійшло найменше скарг у питаннях захисту прав дітей. І це є підтвердженням того, що посадові особи несуть персональну відповідальність за майбутнє кожної дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Схвалив Уповноважений Президента з прав дитини і створення Інституту дитячих омбудсменів у місті Вінниця. Він зазначив, що його треба розповсюджувати по всій Україні. Тим більше, що позиціонування дитячих омбудсменів має місце в Статуті міської громади. „Така позиція, коли діти залучені до захисту своїх прав і доводять свою громадянську позицію представникам влади, заслуговує на увагу. Тут виконуються права дитини в частині ратифікованої Конвенції ООН, що дитина має право бути почутою”, - зазначив він.