В 2011 податкова міліція спрямувала до бюджету майже 67 млн. грн

Протягом минулого року силами податкової міліції ДПС у Вінницькій області до бюджету спрямовано 66,8 млн. грн. Це на третину більше проти аналогічного показника 2010 року.

Крім того, сума відшкодованих збитків по кримінальних справах сягнула 11,8 млн. грн., що на 3 млн. грн. перевищує показник 2010 року.

Про це повідомила прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська.

В минулому році працівниками податкової міліції було викрито 104 злочини у сфері оподаткування, із яких 86 (82,7%) - тяжкі та особливо тяжкі. Щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах викрито 36 злочинів (за ч. 3 ст. 212 КК України). Викрито 23 злочини по незаконному виготовленню алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров’я людей чи призвело до отруєння (ч. 3 ст. 204 КК України). Протягом 2011 року працівниками податкової міліції виявлено 2 конвертаційних центри.

У 2011 році з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 24,1 млн. гривень, з них лікеро-горілчаних напоїв – 10,5 тис. дал на суму 3 млн. гривень, спирту – 4,3 тис. дал на суму 3,98 млн. гривень.

Припинено злочинну діяльність 28 підпільних цехів по виробництву товарів народного споживання, з них 14 - по нелегальному виробництву алкогольної продукції.

