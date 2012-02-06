Дітям радість: через холод у класах "канікули" продовжено
09:49, 06 лютого 2012Вінниця
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Ще на тиждень
Вінницьким дітлахам — радість, а їхнім батькам клопіт: діти знову тиждень сидітимуть удома самі.
Як повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міськради, «згідно з постановами головного державного санітарного лікаря міста Вінниці, у в’язку із низькою температурою у приміщеннях, тимчасово призупинено функціонування середніх загальноосвітніх навчальних закладів з 6 по 12 лютого з відновленням навчання 13 лютого».
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