Дітям радість: через холод у класах "канікули" продовжено

Вінницьким дітлахам — радість, а їхнім батькам клопіт: діти знову тиждень сидітимуть удома самі.

Як повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міськради, «згідно з постановами головного державного санітарного лікаря міста Вінниці, у в’язку із низькою температурою у приміщеннях, тимчасово призупинено функціонування середніх загальноосвітніх навчальних закладів з 6 по 12 лютого з відновленням навчання 13 лютого».