Протягом 2011 року у Вінниці не виявлено жодного хабарника

Протягом 2011 року у Вінниці скоєно 176 економічних злочинів, з них 152 - кваліфіковані.

Про це повідомив під час річної доповіді про хід виконання Єдиної комплексної правоохоронної програми на 2011-2014 роки у місті начальник Вінницького міського управління УМВС України у Вінницькій області Юрій Куций.

Із загальної кількості виявлених злочинів економічної спрямованості на території міста Вінниця 64 злочини – зі збитками понад 100 тис. гривень; 7 злочинів - понад 1 млн. гривень.

Згідно зі ст.115 КПК України, затримано 16 осіб та 10 осіб заарештовано.

Відбулось зменшення кількості злочинів в чинних громадських місцях в порівнянні з 2010 роком на 3,1%, в умовах вулиці зменшилась кількість на 10,2%, відсоток розкриття злочинів в громадських місцях становить 43,4%, на вулицях – 51,1%.

Неабиякої уваги приділяє міліція Вінниці забезпеченню правопорядку в громадських місцях та на вулиці. В охороні громадського порядку налагоджено тісну співпрацю з органами місцевого самоврядування. Адміністративна служба міліції відіграє роль в процесі зміцнення правопорядку, дільничний інспектор міліції є центральною фігурою в профілактичній роботі. Викликає занепокоєння у очільник міліції Вінниці зруйнована система державних інституцій щодо профілактики правопорушень.

На обліку в територіальних підрозділах міліції знаходиться 2870 криміногенних осіб, з них: психічно хворих – 59, наркоманів - 583, 112 неповнолітніх правопорушників, 500 осіб скоїли насильство в сім’ї, умовно засуджених - 725, з непогашеною судимістю – 474.