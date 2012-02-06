Бізнесмени "взули" банкірів на 642 тис. гривень

Прокуратурою м. Вінниці здійснено перевірку щодо дотримання вимог законодавства про банки і банківську діяльність, якою виявлено достатньо об'єктивних даних, що вказують на наявність в діях службових осіб однієї із приватних агрофірм перевищення службових повноважень.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Посадовці даної фірми, діючи умисно, перевищуючи свої службові повноваження, протягом 2009-2010 років реалізували поголів'я великої рогатої худоби в кількості 275 голів на суму 641 670 грн., яка знаходилась у банківській заставі. Цим самим вони завдали шкоди ПАТ "Промінвестбанк" на вказану суму, що у 1 477 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на той час.

Прокуратурою м. Вінниці за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.