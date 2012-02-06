На Вінниччині збудують нафтопереробний завод

Начальник Головного управління Держкомзему у Вінницькій області провів нараду по питанню розташування на території Жмеринського та Шаргородського районів Вінницької області сучасного нафтопереробного заводу.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Головного управління Держкомзему у Вінницькій області.

В нараді взяли участь генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "Дирекція капітального будівництва" (м. Київ) Анатолій Нігрескул, директор ПАТ "Інститут транспорту нафти" Борис Швець, заступник начальника Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Іван Пашкевич.

Після обговорення проблемних питань робоча група на чолі з заступником начальника Головного управління Іваном Пашкевичем виїхала в Жмеринський та Шаргородський район для визначення місця розташування нафтопереробного заводу. Підсумком роботи було вибір земельної ділянки площею 600 га.