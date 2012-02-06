На підприємствах АПК інспектори "забракували" підйомні крани

Під час перевірки стану охорони праці та промислової безпеки на чотирьох підприємствах агропромислового комплексу Вінниччини були виявлені численні порушення, а відтак заборонено виконання ряду робіт та експлуатація машин, механізмів та виробничого обладнання.

Про це повідомила Прес-служба територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Так, у Калинівській філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» у ремонтній майстерні зупинено кран-балку, лісопильну раму, два деревообробних верстати, технологічне обладнання зерноочисного комплексу, зерно навантажувальну машину та заборонено виконання електрозварювальних робіт.

На САТ «Турбівське» Липовецького району заборонена експлуатація зернонавантажувача, тракторного причепа, балона з горючим газом.

У ДП «Іллінецьке лісове господарство» заборонено виконання робіт козловим краном, а у ТОВ «Практик С» м. Вінниця зупинено подовжньо-розпилювальний верстат та два електроінструменти.

На посадових осіб підприємств накладено штрафи.