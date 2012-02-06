Старенькій літинчанці мало не впав на голову дах

Дводенний снігопад мало не залишив без даху жительку Літина.

Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.

Учора, 05 лютого, тамтешнім рятувальникам надійшло повідомлення від 76-річної самотньої мешканки Літина, яка переймалась тим, що їй на голову ось-ось впаде дах. Внаслідок сильного снігопаду утворилась небезпека завалення конструкцій даху будинку.

На місце події виїхав черговий караул 7-ДПЧ в складі одного відділення. Прибувши на місце події „еменесники” переконались, що бабусину хатину таки треба рятувати. Дах розчистили від снігу, бабуся жива-здорова.