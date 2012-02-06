За контрабанду старовинних монет заробітчанина засудили

У липні місяці минулого року громадянин іноземної держави, перебуваючи на заробітках у Росії, під час виконання будівельно-монтажних робіт дачного будинку, розташованого у Тульській області, знайшов на горищі п'ятнадцять старовинних срібних монет кінця 19 початку 20 століття. Старовинні монети чоловік знайшов загорнутими у старій пожовклій газеті. Здогадавшись, що знахідка має культурну цінність, чоловік вирішив вивезти її на батьківщину та надійно заховав у особистих речах.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Повертаючись до себе додому, в зоні діяльності прикордонно-митного пропускного пункту у м. Могилів-Подільський, інспектор вінницької митниці провів декларування, під час якого чоловік заявив, що предметів, які заборонені для вільного обігу на території України та підлягають обов’язковому декларуванню, він не везе. Після цього інспектор митниці запропонував чоловіку пред’явити пакунок з особистими речами до митного огляду. Під час огляду особистих речей чоловіка, у шкарпетках, працівник митниці виявив старовинні монети чеканки 1896-1926 років.

Старовинні монети були вилучені та направленні на мистецтвознавчу експертизу. Згідно висновку комісії Вінницького обласного художнього музею, надані на експертизу срібні монети, мають історичну та культурну цінність. Їхня музейна вартість становить 2 430 гривень. За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч.2 ст15, ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України «Контрабанда».

Днями Могилів-Подільський районний суд Вінницької області засудив зловмисника та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди. Враховуючи те, що підсудний позитивно характеризується за місцем проживання, вперше притягується до кримінальної відповідальності та має тяжку хворобу, суд звільнив його від відбування, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину.