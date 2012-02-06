Всеукраїнський конкурс виграв фотокор з Вінниці

14:48, 06 лютого 2012
Вінниця
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Нагороджував Сергій Бубка

Національний олімпійський комітет (НОК) України провів урочисте нагородження пам’ятними  дипломами і цінними призами переможців Всеукраїнського конкурсу серед ЗМІ і спортивних журналістів «Україна олімпійська». Лауреати отримали призи не лише від голови НОК України, багаторазового рекордсмена світу у стрибках з жердиною Сергія Бубки, але й подарунки від всесвітніх партнерів олімпійського руху – компаній «МакДональдз Юкрейн» та «Procter and Gamble».

Серед нагороджених лауреатів конкурсу були й вінничани – фотожурналіст “Вінницької газети” Ігор Карлицький (переможець у  номінації “Кращі фотожурналісти”)  та редакція газети «Вінницький спорт» (“Краща спортивна газета року”).

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