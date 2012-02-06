Борги по зарплатні в області зменшено

За статистичними даними станом на 01.01.12 загальна сума боргу із виплати зарплатні по області становила 15,6 млн.грн. в тому числі: 5.2 млн.грн. (33%) – на економічно активних підприємствах 9,2 млн.грн. (58,6%) – на підприємствах-банкрутах 1,3 млн. грн. (8,4%) – на підприємствах, які зупинили господарську діяльність на економічно неактивних підприємствах.

Про це повідомив на прес-конференції начальник територіальної державної інспекції праці у Вінницькій області Сергій Оборончук.

Серед економічно активних підприємств – боржників: 10 підприємств промисловості (1,5 млн.грн.); 2 підприємства будівництва (99,6 тис.грн.); 6 одиниць – у сфері операцій з нерухомістю (1,3 млн.грн.); 3 субєкти господарювання транспорту та зв’язку (127,8 тис.грн.); 2 – у сфері колективних, громадських послуг (249 тис.грн.); 1 – у сільському годосподарстві (354,4 тис.грн.).

Серед підприємств-банкрутів 9 підприємств сільського господарства (785,6 тис.грн.); 19 – у промисловості (6,0 млн.грн.); 8 – у закладах торгівлі (1,0 млн.грн.), 3 одиниці – у сфері операцій з нерухомістю (239,9 тис.грн.).

Загальну заборгованість із виплати заробітної плати до початку року зменшено на 15,4% або на 2.8 млн.грн.

Зменшилась загальна кількість суб’єктів господарювання, що не забезпечують своєчасну виплату заробітної плати. На 01.01.2 їх кількість становила 85 одиниць, що на 41 одиницю менше, ніж на відповідну дату 2011 року.

