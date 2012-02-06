Гройсман дасть на пам'ятник Шевченку 50 тис. гривень

Виконком Вінницької міської ради підбив підсумки громадського обговорення з питання розташування пам'ятника Т. Шевченка, котрий планують збудувати у Вінниці.

Окрім власне заслуханого питання, дуже прикрасила засідання несподівана (?) заява Володимира Гройсмана про готовність зробити особистий внесок у спорудження пам'ятника. Мер заявив, що його родина пожертвує 50 тис. гривень. А ініціатором та організатором збору благодійних пожертв на добру справу міський голова запропонував стати БФ “Подільська громада”, що вже має досвід подібних акцій.

Цікаво, що ініціатива мера пролунала після досить безапеляційноі заяви депутата міськради від “Свободи” Володимира Базелюка, що усі проведені опитування — то власне, марна робота, бо на розсуд вінничан були запропоновані “задвірки міста”.

Мер з відповіддю не забарився, - мовляв, легко бути патріотом, якщо це від тебе нічого не потребує. А на спорудження пам’ятника Шевченку треба чималих капіталовкладень. Ось тоді Гройсман і зробив “хід конем”.

До честі “Свободи”, Базелюк виклик прийняв, пообіцявши, що “ВО “Свобода” “стовідсотково долучиться” до фінансування будівництва пам'ятника. Скільки дадуть — покаже час.

Оточення мера його ініціативу сприйняло за заклик “роби, як я”. Головна по культурі у Вінниці Ірина Френкель запропонувала розпочати збір коштів вже 12 березня, спрямувавши всю виручку від концерту бандуристів на спорудження пам'ятника Шевченку. За нею зголосився безкоштовно виготовити проектну документацію директор підприємства “МУР” Ігор Козловський.

Чи ще знайдуться патріоти, особливо, з місцевих товстосумів, які пожертвують на будівництво пам'ятника великому Тарасові, невідомо. Хоча за його спорудження висловилась більшість опитуваних містян.

Як би там не було, а монумент Кобзареві, здається, після 21 року розмов, у Вінниці таки збудують. Аби лише він, як справедливо зазначив Гройсман, став для вінничан об'єднавчим чинником, а не яблуком розбрату.