Рух Чесно готується до люстрації депутатів

8 лютого о 15:00 у Вінниці у конференц-залі по вул. Соборна, 52, учасники громадського руху ЧЕСНО представлять журналістам план доручення Вінниці до перевірки чинних депутатів та кандидатів до майбутнього парламенту на відповідність «критеріям доброчесності».

Під час прес-конференції буде презентовано новостворену регіональну платформу ЧЕСНО та детальну методологію громадського аудиту, яка дозволить будь-якому громадянинові долучитися до руху та перевірити депутатів чинного парламенту на відповідність «критеріям доброчесності».

Презентація відбудеться в рамках всеукраїнського туру учасників руху ЧЕСНО - «Фільтруй Раду!», мета якого - об’єднати мешканців усіх регіонів України задля очищення майбутнього парламенту від недостойних кандидатів. Напередодні презентації руху відбулися в Полтаві, Сумах, Чернігові та Житомирі.