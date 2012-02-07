Жертви холодів у Вінниці — 4 переохолодження і 11 обморожень

Після нетривалого потепління стовпчик термометра, як обіцяють синоптики, знову опускатиметься до -18-16°С вдень та до -27-23°С вночі. В морозні дні у місті продовжує працювати пункт обігріву для безхатченків, що знаходиться навпроти Центрального автовокзалу. З минулого четверга тут працюють представники Червоного Хреста. Сюди вінничани зносять харчі та теплий одяг, а безпритульні можуть обігрітися, отримати медичну допомогу та поїсти.

- Просимо вінничан, які прагнуть допомогти харчами для безпритульних, не приносити м’ясні консерви та консервовані гриби, аби уникнути харчових отруєнь, - говорить начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи в режимі секретності Вінницької міської ради Олег Парфілов. – Також нагадуємо, що у разі виявлення людей з ознаками переохолодження чи обмороження, слід телефонувати за номером 15-60. За його словами, за весь період пониженої температури повітря у Вінниці зареєстровано чотири випадки переохолодження та 11 обморожень. Переважна більшість жертв – люди у стані сильного алкогольного сп’яніння, інші – нехтували елементарними заходами безпеки у період сильних морозів. На сьогоднішній день дев’ять осіб перебувають у лікарні, інші – від госпіталізації відмовились, - повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.