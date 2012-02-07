Вінницю розчищають від снігу і вдень, і вночі

Упродовж минулих вихідних у Вінниці безперервно йшов сніг і висота сніжного покрову перевищила півметра. Це рекордний об’єм опадів за останні декілька років. Задля того, аби під час негоди по дорогах міста міг нормально пересуватись транспорт, до прибирання снігу підійшли колективно – із магістральних доріг обласного центру цілодобово прибирали сніг сім комунальних та приватних підприємств, а також на підмогу залучались і працівники вінницьких житлово-експлуатаційних підприємств, які, після роботи снігоочисної техніки, проводили додаткове прибирання тротуарів у ручному режимі.

Як повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міськради, упродовж трьох діб під час безперервних опадів до прибирання снігу було додатково залучено два підприємства – крім КП «Вінницьке шляхове управління», КУП «ЕкоВін», ТОВ «Магістраль», ПМПБ «Надія» та ТОВ «Терція», до очищення снігу долучились і ТОВ «Шляхбуд» та техніка авіаційної бригади військової частини № А1231.

За словами директора департаменту комунального господарства та благоустрою Ігоря Корольчука, найбільше уваги приділялось очищенню магістральних шляхів обласного центру. «Враховуючи те, що наразі снігопадів уже практично немає, ми переходимо до прибирання другорядних вулиць, тому просимо вінничан із терпінням та розумінням поставитись до того, що в тому чи іншому районі поки що залишаються снігові намети, – говорить Ігор Корольчук. – На сьогоднішній день комунальні служби працюють цілодобово та безперервно, тому сподіваємось, що вже найближчими днями і другорядні вулиці будуть очищені від снігу». Крім того, триває робота по очищенню прибудинкових територій та тротуарів.

За повідомленням голови Асоціації органів самоорганізації населення Вінницької міської ради Наталії Панчук, по обіді 6 лютого грейдери приступили до розчищення основних вулиць у приватному секторі. Складено графік, відповідно до якого у найближчі три дні планується розчистити вулиці в мікрорайонах приватної забудови, по яких рухається найбільше транспортних засобів.

- Відгортання снігу з основних вулиць приватної забудови ми спланували, враховуючи графіки вивезення сміття з приватного сектору, – говорить Наталія Панчук. – Ми просимо вінничан, які живуть на маленьких провулках, вуличках та тупиках приватного сектору підносити запаковане сміття до найближчих основних вулиць у тих районах, де вони проживають, а також за можливості відгортати сніг на тих ділянках, де не може працювати техніка. Разом з тим, ми не виключаємо, що можуть бути певні труднощі із вивезенням сміття у деяких районах. Для того, аби знати, як буде вивозитись сміття у тому чи іншому районі, потрібно зателефонувати голові квартального комітету.