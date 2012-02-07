Чадний газ відібрав життя 84-річної жінки

Вихідними у селі Бирлівка Бершадського району знайшли у мертву жінку, котра загинула у своїй же домівці. Тіло старенької виявив родич, котрий прийшов навідати 84-річну бабусю. Після його звернення до правоохоронців на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група разом із експертом.

Як повідомив Бершадський РВ УМВС, по прибуттю до місця події працівники міліції виявили літню жінку 1927 року народження у власній хатині без ознак життя. В самому помешканні відчувався стійкий запах диму.

За попередніми висновками, смерть настала внаслідок отруєння чадним газом. Старенька, щоб зігрітися від лютих морозів, добре напалила в печі, однак, забула забрати з лежака свої речі. Заснувши, вона не почула, як почав горіти одяг. На жаль, допомога прибула занадто пізно.

