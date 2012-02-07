Двоє вінницьких дівчат отруїлись пігулками

Мало не закінчилась трагедією спроба підлікуватись самостійно для двох вінницьких дівчаток, що мешкають по вул. Фрунзе.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, учора вранці 16-річна та 17-річна подружки, що мешкають у сусідніх квартирах, наковталися «Ношпи» та «Парацетамолу» і отримали медикаментозне отруєння.

На даний час дівчата знаходяться в реанімаційному відділенні Дитячої обласної лікарні, стан потерпілих середньої важкості.