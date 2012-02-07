Двоє вінницьких дівчат отруїлись пігулками

13:59, 07 лютого 2012
Вінниця
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Самолікування

Мало не закінчилась трагедією спроба підлікуватись самостійно для двох вінницьких дівчаток, що мешкають по вул. Фрунзе.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, учора вранці 16-річна та 17-річна подружки, що мешкають у сусідніх квартирах, наковталися  «Ношпи» та «Парацетамолу» і отримали медикаментозне отруєння.

На даний час дівчата знаходяться в реанімаційному відділенні Дитячої обласної лікарні, стан потерпілих середньої важкості.

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