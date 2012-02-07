Вінницьким прокурорам представили нового шефа

У прокуратурі Вінницької області відбулось представлення прокурора міста Вінниці. Як повідомлялось раніше, цю посаду віднині обійматиме старший радник юстиції Кобко Сергій Леонідович.

Щирі побажання тісної співпраці й взаєморозуміння, добра й здоров'я висловили в адресу Сергія Кобка прокурор області Олександр Мрихин та мер міста Володимир Гройсман.

Олександр Михайлович відзначив, що Сергій Кобко пройшов трудовий шлях від слідчого до прокурора м. Ізмаїла. Це - професіонал, який добре знає й розуміє справу, якою займається.

- Відзначаючи високий рівень відповідальності та важливість завдань, які покладаються на Вас, як на прокурора міста, - зазначив О.Мрихин, - бажаю Вам успіхів у реалізації пріоритетів, визначених Генеральною прокуратурою України.

Також Олександр Михайлович побажав новому прокурору тісної співпраці й взаєморозуміння з органами влади, правоохоронними органами та колективом прокуратури міста, завжди відстоювати позиції закону, адже відповідальність за його порушення повинен нести кожен, - повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.