Наталя Добринська мріє про Олімпіаду в Ріо-Де-Жанейро

Олімпійська чемпіонка-2008 з легкоатлетичного багатоборства вінничанка Наталя Добринська вже здобула ліцензію на участь в Олімпіаді – 2012 у Лондоні. Там вона планує поборотися за медаль.

– Для перемоги на Олімпіаді потрібно багато складових. Але впевненість, настрій на боротьбу у мене є, – каже Наталя Добринська. – План підготовки спрямований таким чином, аби вийти на пік форми саме на Олімпійських іграх. До речі, ніхто з моїх сильних суперниць «не здає», вони тільки покращують свої результати. З’явилися і молоді потужні багатоборки, особливо німкені.

Наталя Добринська не думає про завершення кар’єри. Навпаки, вона збирається потрапити ще на Олімпійські Ігри-2016 в Бразилії. Це може бути для неї вже четвертою Олімпіадою, що стане повторенням рекорду уславленого вінницького плавця Павла Хникіна!

- Завжди мріяла побувати у Ріо –де Жанейро, – додає Добринська. – Хоча б заради цього хочу потрапити і на четверту Олімпіаду.