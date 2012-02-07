На Вінниччині нарахували 4872 водних об'єкти

Головним управління Держкомзему у Вінницькій області спільно з представниками Басейнового управління водних ресурсів р. П.Буг, проведено інвентаризацію земельних ділянок під водними об’єктами на території Вінницької області, уточнено та узгоджено кількість, площу земельних ділянок під ставками та водосховищами.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Головного управління Держкомзему у Вінницькій області.

За результатами проведеної інвентаризації по області нараховується 4872 водних об’єкти загальною площею 34282,2 га.

У 2011 році на території області було надано в оренду 1931 водний об’єкт загальною площею 16533,63 га.

В порівнянні з 2010 роком нарахування річної орендної плати збільшилось на 1,34 млн.грн. Так, у 2011 році річна орендна плата за користування землями водного фонду по області склала 3325,78 тис. грн., а у 2011 році - 4668,52 тис. грн.

Слід відмітити динаміку збільшення середньої орендної плати за 1 га земель водного фонду по області: станом на 1 січня 2011 року -199,12 грн. за 1 га. станом на 1 квітня 2011 року – 218,80 грн. за 1 га, станом на 1 червня 2011 року – 235,95 грн. за 1 га, станом на 1 січня 2012 року -284,06 га.