Вінничан гріють безперебійно

З початку різкого зниження температури повітря, яке розпочалось 23 січня, і до сьогодні теплопостачання у домівки городян та заклади бюджетної сфери здійснюється безперебійно.

Про це заявив перший заступник вінницького міського голови Володимир Кістіон.

- Весь цей час теплопостачання здійснюється у штатному режимі, опалювальний сезон проходить стабільно, - сказав Володимир Кістіон. - Є дев'ять скарг стосовно забезпечення гарячою водою. Протягом двох тижнів ми домоглися обстеження технологічного обладнання, яке забезпечує підігрів і транспортування гарячої води. Наявні проблеми вирішуються.