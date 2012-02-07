Вінничан гріють безперебійно
14:23, 07 лютого 2012Вінниця
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А з гарячою водою є проблеми
З початку різкого зниження температури повітря, яке розпочалось 23 січня, і до сьогодні теплопостачання у домівки городян та заклади бюджетної сфери здійснюється безперебійно.
Про це заявив перший заступник вінницького міського голови Володимир Кістіон.
- Весь цей час теплопостачання здійснюється у штатному режимі, опалювальний сезон проходить стабільно, - сказав Володимир Кістіон. - Є дев'ять скарг стосовно забезпечення гарячою водою. Протягом двох тижнів ми домоглися обстеження технологічного обладнання, яке забезпечує підігрів і транспортування гарячої води. Наявні проблеми вирішуються.
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