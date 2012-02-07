Барчанина впіймали на продажу гранчака "травки"

14:25, 07 лютого 2012
Вінниця
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Вторгував 400 гривень і статтю

6 лютого працівники Барського райвідділу міліції затримали на «гарячому», під час здійснення продажу марихуани, непрацюючого місцевого 30 – річного чоловіка.

Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.

Він продав стакан наркотичного зілля за 400 гривень своєму знайомому.
Наразі правоохоронці відправили дану марихуану на дослідження і сьогодні за цим фактом проводиться перевірка.

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