Поляки хочуть обмінюватись досвідом з нашою профтехосвітою

У рамках робочого візиту на Вінниччину голова суспільно-культурного товариства «Польща-Україна» у Познані Вітольд Горовський та його заступник, почесний консул Ришард Купідура відвідали Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій» м. Вінниці.

Про це повідомило управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

Метою гостини було налагодження партнерських зв’язків між Центром професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій та професійним коледжем міста Познань (Польща).

Під час візиту гості зустрілись із представниками учнівського та педагогічного колективу, ознайомились з матеріально-технічною базою закладу, були присутні при проведенні кваліфікаційної пробної роботи з професії «Кухар (4-й розряд)».

Яскравого забарвлення зустрічі додала дегустація вишуканих страв регіонального компоненту, під час якої гості відзначили високий рівень професійної підготовки учнів Центру.

Наразі сторони вивчають можливості візиту вінничан до Польської Республіки, у результаті якого очікується укладання угоди між навчальними закладами про співпрацю та обмін досвідом.

Варто зазначити, що професійно-технічні навчальні заклади Вінниччини динамічно розвивають та з кожним роком поглиблюють співпрацю із закладами освіти Європи - сьогодні налагоджені зв’язки та відпрацьоване партнерство з навчальними заклади Франції, Словаччини, Естонії, Польщі та Росії.