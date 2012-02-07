Двох вінницьких зубрів переселять у нацпарк "Вижниця"

На Вінниччині завершено інвентаризацію Уладівської субпопуляції зубра європейського. За даними таксації чисельність стада залишається стабільною і нараховує 94 особини. Судячи із розрахунків щільність тварин – три особи на тисячу гектарів. Уладівська субпопуляція досягла оптимального рівня, що дозволяє регулювати чисельність поголів'я шляхом переселення в інші, придатні для мешкання виду угіддя.

Про це повідомила прес-служба Мінприроди України.

Відповідно до спеціального дозволу Мінприроди України, наразі ведуться підготовчі роботи для переселення двох тварин, самки та самця, до Національного природного парку «Вижницький» (Чернівецька область).

Щороку з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділяються кошти на проведення заходів із збереження та підтримки Уладівської субпопуляції. Приємно усвідомлювати, що Вінниччина стала гарним притулком для проживання та розмноження зубрів, які, після майже повного знищення, були відновлені в штучних умовах та випущені в природу.

Довідка. Зубр європейський у кількості 6 особин був завезений на Вінниччину з Волині близько тридцяти років тому. Чисельність субпопуляції поступово зростала. Ареал поширення становить близько 32 тисяч гектарів, але в останні роки площа, де зазвичай перебуває стадо, становить близько 12 тисяч гектарів. Щільність тварин протягом року на окремих територіях є непостійною і залежить від кормової бази.