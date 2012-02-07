Вінницькі теплопостачальники винні за газ 35 млн. гривень

14:42, 07 лютого 2012
Вінниця
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З врахуванням різниці в тарифах

 Теплопостачальні підприємства Вінниці заборгували за спожитий газ 35 мільйонів гривень.

Про це повідомив перший заступник вінницького міського голови Володимир Кістіон.

Станом на 1 лютого сума боргу КП “Вінницяміськтеплоенерго” з врахуванням різниці у тарифах становить 30.8 млн. гривень.
КП “Вінницяоблтеплоенерго” заборгувало за газ близько трьох мільйонів, а теплопостачальне підприємство “Маяк” - 841 тисячу гривень.

Сума боргу міських теплопостачальників перед ПАТ “Вінницягаз” без врахування різниці в тарифах, які повинна компенсовувати держава, - 65 мільйонів гривень.

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