Вінницькі теплопостачальники винні за газ 35 млн. гривень

Теплопостачальні підприємства Вінниці заборгували за спожитий газ 35 мільйонів гривень.

Про це повідомив перший заступник вінницького міського голови Володимир Кістіон.

Станом на 1 лютого сума боргу КП “Вінницяміськтеплоенерго” з врахуванням різниці у тарифах становить 30.8 млн. гривень.

КП “Вінницяоблтеплоенерго” заборгувало за газ близько трьох мільйонів, а теплопостачальне підприємство “Маяк” - 841 тисячу гривень.

Сума боргу міських теплопостачальників перед ПАТ “Вінницягаз” без врахування різниці в тарифах, які повинна компенсовувати держава, - 65 мільйонів гривень.