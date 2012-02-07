18-річна дівчина з Одещини кинулась під потяг

Вчорашній вечір виявився останнім для 18-річної жительки с. Серби Кодимського району Одещини, яка навчалася в одному з місцевих навчальних закладів.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, вчора після 22.00 від чергового лікаря Крижопільської ЦРЛ рятувальника надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничного вокзалу смт. Крижопіль дівчина здійснила самогубство. Вона кинулась під маневровий потяг, який на невеликій швидкості проходив через станцію Крижопіль, внаслідок чого і загинула на місці.

Наразі проводяться подальші слідчі дії для встановлення причини та обставин вчинення суїциду.