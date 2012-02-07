У Скоморошках двоє людей отруїлися чадним газом

6 лютого до чергової частини Оратівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від працівниці селищної ради про те, що в одному з будинків, розташованих у селі Скоморошки, виявлено мертвими господарів.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Зранку сусід померлих йшов по вулиці та побачив, що з дверних розщелин у сусідському будинку йде дим. Він одразу кинувся на допомогу, покликав сусідів, сповістив працівників сільради та рятувальні служби.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група працівників міліції. У будинку міліціонери виявили тіло 78-річної господарки та її 48-річного сина. Під час огляду місця події було встановлено, що смерть людей настала через удушення чадним газом під час експлуатації електричного обігрівача.

Попередньо встановлено, що лягаючи спати, господарі будинку поставили близько до ліжка електрообігрівач, від якого почав тліти матрац. Це і призвело до страшної трагедії.