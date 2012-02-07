На Вінниччині виведено "з тіні" 60 тис.га посівних площ

Пріоритетною галуззю модернізації економіки області визначено агропромисловий комплекс, де формується близько 70% валового регіонального продукту.

Про це повідомив під час виступу на підсумковій колегії за 2011 рік голова Вінницької ОДА Микола Джига.

В 2011 році зібрано 4 млн.300 тисяч тонн зерна, або на 1 млн. тонн більше, ніж у 2010 (з середньою врожайністю 50,4 ц/га, що вище минулорічного показника на 10,5 ц/га).

Урожай цукрових буряків – понад 3 млн.тонн, що на 400 тис.тонн більше минулорічного валу (при урожайності 425 ц/га, яка на 80 ц/га вища, ніж у 2010 році). У поточному сезоні область виробила 440 тис.тонн цукру, що на 144 тис.тонн перевищило обсяги 2010 року.

Закладено основу під врожай 2012 року. Озимі зернові посіяно на площі 410 тис. га, озимий ріпак – на 78,1 тис. га. 76 % посівів озимих увійшли в зиму в доброму та задовільному стані.

- До ефективного обробітку додатково залучено, тобто виведено „з тіні” 60 тис. га посівних площ, - зазначив Микола Джига. – На 120 мільйонів гривень збільшено суму виплат за користування земельними паями.