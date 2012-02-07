Віктор Качур залишився кандидатом у депутати

Вінницький окружний адміністративний суд відмовив Вінницькій обласній організації Партії Регіонів у задоволенні позову щодо бездіяльності Вінницької обласної виборчої комісії, члени якої відмовились зняти з реєстрації кандидата у депутати у Вінницьку обласну раду по мажоритарному округу №19 Віктора Качура.

Представники Партії Регіонів двічі звертались до Вінницької обласної виборчої комісії з проханням зняти кандидата від Об’єднаної опозиції з виборчих перегонів.

В клопотанні значилося, що людина, яка була раніше засуджена, не має права брати участі у виборчих перегонах. Та члени комісії, що представляють різні політичні сили, не знайшли будь-яких причин для того, щоб задовольнити це клопотання, оскільки кандидат у депутати по обласному виборчому округу № 19 Віктор Качур надав офіційну довідку про відсутність судимостей. Після того представники Партії Регіонів звернулись до суду.

- До мене зателефонували ввечері, десь о двадцятій годині, і повідомили, що на завтра заплановано засідання в Адміністративному суді про зняття моєї кандидатури з реєстрації, - повідомив Віктор Качур. - Засідання тривало десь годин сім, рішення було винесено на користь Вінницької обласної виборчої комісії, отже, я залишаюсь кандидатом на виборах до обласної ради по виборчому округу № 19.