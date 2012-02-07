Вінницькі волейболісти у Києві двічі перемогли конкурента

Вінницький чоловічий волейбольний клуб «ВНАУ» у Києві вихідними здобув дві перемоги над місцевим «Локомотивом» (3:1 і 3:0), який наразі посідає третю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України у вищій лізі. На першому місці йде «Сумихімпром», на другому – вінничани.

Після попереднього етапу визначиться четвірка кращих команд, які розіграють медалі вищої ліги. У фінальному етапі раніше набрані очки не будуть враховані. Перша команда «вишки» отримає пряму перепустку до еліти вітчизняного волейболу, а срібний призер гратиме перехідний матч з передостанньою командою суперліги.

– «ВНАУ» цього сезону бореться за повернення до суперліги, – сказав директор Вінницької обласної СДЮСШ з волейболу Віталій Дімітрієв. – До вершин його веде провідний тренер нашої спортшколи Сергій Саранчук. До речі, “ВНАУ” нещодавно підсилився трьома гравцями столичного “Локомотиву”, у якого нині серйозні проблеми з фінансуванням.