Обережно, горить вся Україна!

Державна інспекція техногенної безпеки України вкрай стурбована зростанням кількості загиблих на пожежах. За оперативними даними, з початку року станом на 6 лютого в Україні виникло 5610 пожеж проти 4046 – за аналогічний період минулого року (+ 38,7%).

Більшість пожеж виникло на території житлового сектора – 4197 випадків проти 3001 пожежі у 2011 році, що більше на 39,8 %.

Внаслідок пожеж загинуло 498 осіб (у 2011 році – 447 – зростання на 11,4 %) та 235 – отримали травми (проти 146 травмованих, зростання на 60,9%).

Лише 5 лютого в державі виникло 220 пожеж, на яких загинуло 19 осіб, а минулої доби троє — на Вінниччині.

3 лютого в смт. Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області в житловому будинку через порушення правил монтажу та експлуатації пічного опалення виникла пожежа. На місці пожежі виявлено тіла 3 дітей (2003, 2004 та 2007 р.н.).

4 лютого у с. Долинівка Сколівського району Львівської області в будівлі літньої кухні виникла пожежа, внаслідок якої 2 особи загинуло та 4 особи постраждало, з них троє дітей (1998, 2000 та 2009 р.н.), яких у важкому стані з опіками різних ступенів важкості госпіталізовано до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні.

5 лютого у с. Демченки Глобинського району Полтавської області у приватному житловому будинку виявлено 3 особи, які, за попередніми даними, загинули від отруєння продуктами горіння. Пожежа самоліквідувалася, пожежні підрозділи не залучалися. Вогнем пошкоджено два ліжка та постільна білизна. Причина виникнення пожежі та загибелі людей встановлюється.

Як свідчить статистика, 80 відсотків усіх пожеж виникає через необережність самої людини.

Зважаючи на таку ситуацію, Держтехногенбезпеки закликає всіх громадян дотримуватися елементарних вимог безпеки: не забувайте про обережність; не паліть у ліжку; слідкуйте за станом та справністю своєї електромережі та пічного опалення, ні в якому разі не залишайте дітей без нагляду!

Пам’ятайте, що тільки виконання елементарних правил пожежної та особистої безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню! Припинити сумну статистику у ваших руках, тож будьте якомога обачними та цінуйте своє життя!