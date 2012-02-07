Молодь представляє Вінниччину в Парламентській Асамблеії ЄС

В період проведення січневої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі відбувався освітній семінар для молодих парламентаріїв та молодіжних лідерів країн СНД.

В цьому семінарі брала участь студентка Вінницького національного технічного університету, заступник голови Студентського Парламенту Вінниччини Дарія Тихонова. Ця учасниця попередньо пройшла кілька етапів відбіркового конкурсу ідей та ініціатив серед молоді Вінниччини. Однією із умов було обов’язкове знання англійської мови.

- Основною метою семінару було знайомство лідерів молоді країн СНД зі структурою та принципами Ради Європи, - зазначає Дарія Тихонова, - підвищення їх знань і компетенції в реалізації молодіжної політики на національному рівні на основі досвіду та ресурсів Ради Європи у сфері роботи з молоддю. Для України основні аспекти, які можна брати за приклад, це досвід побудови ефективної моделі парламентаризму.

За словами громадського діяча Олександра Капітана, найближчим часом Спілка молодіжних організацій Вінниччини стане членом молодіжної регіональної мережі Асамблеї Європейських регіонів. Це дасть додаткову можливість залучати молодь Вінниччини до міжнародних обмінів в майбутньому.

Багато очікують від візиту голови Комітету Європейських регіонів на святкування 70-річчя нашої області, який всебічно підтримує молодіжні ініціативи вінничан та заохочує молодих людей брати участь в європейських грандових проектах.