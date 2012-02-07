На Вінниччині є села майбутнього

Залучення енергозберігаючих технологій, розвиток місцевого самоврядування – саме ці пріоритети є ключовими для розвитку територіальних громад Вінниччини.

Про це йшлося на підсумковій Колегії Вінницької ОДА за 2011 рік.

Одним із напрямків – є розвиток регіону«Дністер», створення якого було задекларовано керівництвом області. Сьогодні вже є успішні приклади розвитку територіальних громад. Так, за минулий рік село Буша Ямпільського району відвідало більше 10 тисяч туристів. Лише за один рік тут активізувалася громада, створивши понад 13 «зелених садиб» для відпочиваючих.

За словами сільського голови Леоніда Пташника, у 2012 році в планах – подальший розвиток зеленого туризму, долучення громади села до виробництва місцевого продукту, а також залучення іноземних інвестицій. Вже в цьому році в селі починає працювати волонтер Корпусу Миру, який має привнести інноваційні підходи в менеджменті управління сільською громадою. Окрім цього, залучення приватних інвестицій для розвитку енергозберігаючих технологій є пріоритетом для розвитку села і регіону «Дністер». За словами сільського голови, вже підписані відповідні угоди про створення другої черги електростанції на сонячних батареях. Леонід Пташник вважає, що Буша є добрим прикладом у розвитку регіону «Дністер» і має позитивний досвід для передачі іншим сільським громадам.

