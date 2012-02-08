Міським медикам передбачили премії та матеріальну допомогу

Планові видатки бюджету міста Вінниці на 2012 рік передбачені в розмірі 219.1 млн. гривень зі зростанням майже на 37 відсотків, порівняно з 2011 роком.

Про це повідомила Директор департаменту фінансів Вінницької міськради Наталя Луценко.

- Враховуючи проведення реформи системи охорони здоров'я, видатки, передбачені в бюджеті на 2012 рік, мають особливу структуру. Зокрема, 81.2 млн. гривень передбачені на утримання семи центрів первинної медико-санітарної допомоги та допоміжних служб. А 137.9 мільйонів гривень піде на утримання закладів вторинної та екстреної медичної допомоги за рахунок субвенції з обласного бюджету.

Крім цього, ще 10 мільйонів піде закладам, які надають первинну допомогу, на придбання медичного автотранспорту та обладнання за рахунок субвенції з держбюджету, - сказала Наталя Луценко.

Як повідомила посадовець, в загальній сумі на утримання установ, що надають первинну медичну допомогу, передбачено цільові кошти в розмірі 7565.4 тис. гривень для заохочення медичних працівників за обсяг та якість виконаної роботи (10.8% до основної зарплати). До того ж, у складі видатків на охорону здоров'я 5.6 млн. гривень заплановано на надання матеріальної допомоги в розмірі посадового окладу медичним працівникам охорони здоров'я всіх рівнів при наданні щорічної відпустки. З 2912 року ця норма є обов'язковою для виконання.