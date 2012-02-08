На Вінниччині в 2011 році не вистачало вакцин

Середня зарплата в медичній галузі області - 1703 гривні, серед лікарів - 2391 гривню. Протягом року народилось на 400 дітей більше, ніж у 2010 році, померло на 1200 осіб менше.

Про ключові показники галузі в ході підсумкової колегії облдержадміністрації 7 лютого доповіла начальник управління охорони здоров’я і курортів Лідія Діденко.

Негативною статистикою назвала очільниця управління дитячу смертність серед дітей до першого року народження. „З 8,7 дитяча смертність дітей до першого року життя складала в 2010 році, в 2011 вона підвищилась до 10,4 на тисячу народжених”, - зазначила вона.

Також Лідія Олексіївна наголосила, що аби уникати сумної статистики щодо дитячої та материнської смертності, „необхідно йти до створення регіонального перинатального центру як виконання національного проекту „Нове життя”, і забезпечувати народження дитини в пологових відділеннях, які є безпечними для народження дитини, і для матері”.

Серед основних превентивних заходів назвала Лінія Діденко медицину профілактичну. Адже кожен третій вінничанин має постійний підвищений артеріальний тиск, постійно вживає ліки, кожен третій займається самолікуванням, і тому необхідно дбати про профілактику хвороб.

Натомість в медичній галузі Вінниччини існує ще одна проблема – в частині забезпечення окремих видів вакцин.

„Протягом року область отримала препаратів на 12 мільйонів, це 41,4% від загально потреби. Забезпечення вакцинами за видами в 2011 році відбулося на рівні від 29 до 75 %, за виключенням поліомієліту, яким забезпечено на 100%. З місцевих бюджетів на проведення дитячого щеплення в районах було виділено лише 415 тисяч, а цих коштів замало”, - сказала вона.