Енергетики просять не перевантажувати мережі обігрівачами

Енергетики міста звертаються до вінничан з проханням не перевантажувати електромережі у час пік з 17:00 до 20:00, а також вранці з 7:00 до 10:00.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

ПАТ «Вінницяобленерго» та його структурний підрозділ «Вінницькі міські електричні мережі» у період значного зниження температури повітря працюють у посиленому режимі, усі виробничі підрозділи мобілізовані для оперативної ліквідації можливих аварійних вимкнень, які викликані здебільшого великим навантаженням на мережі.

- Причиною нашої стурбованості є те, що при похолоданні люди додатково обігрівають свої житлові та нежитлові приміщення за допомогою електричних обігрівачів. Це характерно для всіх населених пунктів, особливо для негазифікованих сіл та міст області, - розповідає інженер з охорони праці СО «Вінницькі міські електричні мережі» Віталій Барчук. - А ще люди можуть вмикати пральні машини та іншу техніку. Тому ми звертаємось до вінничан утриматись від включення хоча б додаткових засобів і це вже зменшить навантаження на мережі.

Коли електромережі перевантажені, вони працюють в аварійному режимі, що призводить до відключення електроенергії. Це може відбуватися з багатьох причин: не витримують і горять кабелі і провідники, відключаються автоматичні вимикачі в щитках, розташованих на сходових площадках, спрацьовує захист на підстанціях, пошкоджуються прилади обліку електроенергії, горять освітлювальні пристрої. Навіть якщо такі випадки не трапляються, погіршується якість електричної енергії, понижується рівень напруги. Наслідки цього можуть бути різними: від пожежі до зіпсованої побутової техніки та пошкодження обладнання як у розподільчих щитках, так і на підстанціях.