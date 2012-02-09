Вінницькі озимі проінспектують мобільні групи науковців

Пересівати чи ні і у яких обсягах озимі культури на Вінниччині визначатимуть мобільні бригади науковців, які вже виїхали у поля. За прогнозами, морозами знищено майже чверть посівів.

Про це УКРІНФОРМу розповів начальник головного управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації Микола Неїлик.

- Зараз створено мобільні групи. Підключили науковців - Інститут рослинництва, Інститут кормів, дослідну станцію. Проїдемо всі райони, де було найменше снігу і промоніторимо. Протягом двох тижднів матимемо ясну картину. Треба бути готовим до пересіву 120 тисяч гектарів, - інформував керівник.

За словами М. Неїлика, засушлива осінь вже знищила частину врожаю. «При нормі до 70 мл в нас випало опадів у деяких районах менше. Засіяли восени під озимі 410 тисяч га. Але на початок зими мали у задовільному і хорошому стані 75%. Близько 70-75 тис. га увійшли в зиму у незадовільному стані», - висловив стурбованість головний аграрій області.

За даними управління, в 14 районах області сніговий покрив становив від 1 до 5 см при морозах від мінус 20 градусів і більше. А це критична температура для озимої пшениці. Відтак, є ризик втрати посівів. Остаточний вердикт щодо обсягів втрат та подальші рекомендації винесуть науковці.