Триває Всеукраїнських конкурс "Моя сім’я за безпеку дорожнього руху"

До 15 березня триває Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка і фотографії «Моя сім’я за безпеку дорожнього руху».

Управління ДАІ МВС України спільно з моторно (транспортним) страховим бюро України оголосили про проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка і фотографії, який щороку проводиться серед учнівської молоді. Цього року організатори конкурсу задали нову тему, спрямувавши дитячу творчість на відображення не тільки їх ставлення до безпеки дорожнього руху, а усієї сім’ї. Недарма кажуть, що вустами дітей говорить істина. Тож начувайтеся дорослі, адже оцінювати сумлінність виконання Правил дорожнього руху усієї родини у своїх роботах будуть ваші діти.

- Головним завданням організаторів, - пояснив начальник УДАІ УМВС України у Вінницькій області полковник міліції Павло Солоненко, - залучити до конкурсу якомога більшу кількість дітей, в тому числі з багатодітних і малозабезпечених сімей. Таким дітлахам Державтоінспекція обіцяє і папір і фарби, аби бажання і творчості вистачило у юних художників. А ще – знань Правил дорожнього руху і їх обов’язкового дотримання. Цього року до конкурсу активно будуть залучені і вихованці шкіл-інтернатів, що дозволить дітям краще адаптуватися у суспільстві, відчувати себе повноцінними співгромадянами.

Упродовж минулого 2011 року на автошляхах України в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 227 дітей, ще 4186 неповнолітніх отримали травми. Практично кожна четверта ДТП за участю дітей трапилася через порушення школярами вимог Правил дорожнього руху.

- Метою конкурсу є широке залучення дітей до вивчення та дотримання Правил дорожнього руху, розповсюдження кращих форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх, організації змістовного дозвілля дітей, виховання у них культурних та естетичних смаків, привернення уваги громадськості до проблем гарантування безпеки руху неповнолітніх, - підкреслив начальник служби профілактичної роботи УДАІ області підполковник міліції Володимир Мотичко. - За всіма школами закріплені працівники ДАІ, які організовують взаємодію з дирекцією та вчителями шкіл і забезпечать збір учнівських малюнків та своєчасне направлення до Управління ДАІ області. Кращі роботи до 25 березня будуть направлені до Управління ДАІ МВС України за адресою: вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 01071. Кінцевий термін прийому робіт Управлінням ДАІ Вінниччини - 15 березня 2010 року.

За умовами конкурсу, брати участь можуть діти віком від 6 до 16 років. Роботи виконуються довільною технікою (малюнок, живопис, композиція, фотографія) і мають відображати теми, пов’язані з безпекою поведінки на дорогах, вулицях, у транспорті.

Малюнки та фотороботи на зворотному боці мають бути обов’язково підписаними: назва роботи, прізвище, повне ім’я та вік автора, назва навчального закладу і місце проживання. Якщо конкурсанти проживають у сільській місцевості, то мають обов’язково вказати назву села, районного центру та області, щоб переможців конкурсу можна було відшукати та нагородити цінними подарунками. Роботи, на яких не вказано відомостей про автора, до розгляду журі не приймаються. Учасники, які посядуть у конкурсі перше, друге, третє призові місця в трьох вікових категоріях, отримають дипломи та цінні призи. Додатково передбачаються заохочувальні подарунки та сувеніри від організаторів.

Церемонія нагородження переможців конкурсу та виставка конкурсних робіт відбудеться в квітні 2012 року, про що буде повідомлено.

Керівництво Державтоінспекції Вінниччини щиро вірить у те, що юні вінничани знову ж таки, як і в попередні роки, стануть найактивнішими учасниками Всеукраїнського конкурсу і здобудуть найбільшу кількість призових місць. Для цього обіцяє відзначити авторів кращих робіт.