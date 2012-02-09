Депутати обговорять створення фонду муніципальних інвестицій

Завтра, у 10 лютого, відбудеться засідання 18-ої сесії Вінницької міської ради 6 скликання.

Згідно з порядком денним сесії, опублікованим на сайті міської ради, депутати розглянуть 58 питань, серед яких затвердження звіту щодо діяльності Вінницької регіональної філії Державного підприємництва «Центр державного земельного кадастру» в 2011 році і внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2012 рік.

Аж три питання присвячені проблемі залучення інвестицій у місто. Зокрема, сесія має затвердити Положення про порядок залучення інвесторів до реалізації інвестиційних проектів (будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) по об’єктах містобудування різного призначення (в т.ч. незавершених будівництвом).

Також депутати розглянуть питання про створення МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій», затвердження його Статуту, Порядку надання кредитів та Порядку надання в оренду обладнання (об’єкту) і про затвердження порядків використання коштів, передбачених в міському бюджеті для МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».